Il giocatore dell'Inter Benjaminha parlato ai microfoni de la Repubblica. Il giocatore arrivato in estate e diventato campione d'Italia con i nerazzurri di Simone Inzaghi in questa stagione. Queste le sue parole sulla Juventus e sulla volontà di mettere a segno un gol:"Inzaghi ci lascia molta libertà. Avevo già giocato in difese a tre, ma si trattava soprattutto di coprire. Qui è un continuo dai e vai. Dobbiamo salire, creare spazio, dialogare con il regista. Quando mi piacerebbe fare il primo gol con l'Inter? Nel derby, ovviamente. Ma sarebbe bello anche in Inter-Juve".