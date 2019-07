Il caso di Mauro Icardi ha destato scalpore. L'Inter ha deciso di scaricare il bomber argentino e l'attaccante, dal canto suo, ha fatto capire di non voler lasciare i nerazzurri, nonostante le proposte allettanti di Juventus e Napoli. Su questa questione spinosa, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 Massimo Paganin, ex difensore del club milanese: "L'allenatore va avanti ad allenare con quelli che ha a disposizione, Conte però ha necessità di completare la squadra se vuole ridurre il gap con le altre come gli viene chiesto. Una volta deciso che Icardi e Nainggolan non fanno più parte del progetto, allora è normale prendere altri giocatori per completare la rosa. Lautaro non è una prima punta, non ha quella fisicità della prima punta, si può adattare ma non è prima punta. Per quanto riguarda le alternative, in testa metterei sempre Lukaku, è quello che vuole Conte più di tutti. Ancora non sappiamo cosa sia successo con Icardi, non può essere solo dovuto alle parole della moglie agente. Si fatica a capire il perché, il giocatore è stato svalutato e l'Inter è "costretta" ad andare a comprare un altro attaccante".