Le sudate carte di Sarri, e poi i sudatissimi video. Il toscano non aveva mai visto l'Inter, sinora: una bugia bianca? Chissà. E' certo che stavolta non arrivi impreparato all'appuntamento con la storia. Il primo, da quando allena la Juventus. Come racconta Tuttosport, tra campionato e Champions League, l'allenatore della Juve si è buttato a capofitto sull'avversaria di domani. Chiusa a chiave la vittoria con il Leverkusen, il suo pensiero - e quello dei suoi collaboratori - si è fiondato verso la super sfida con i nerazzurri. Stilando un programma di studio intenso, stile recupero all'utima curva della sessione di (oltre) settembre.



QUANTI VIDEO - Per TS, Sarri avrebbe visto da solo le otto partite dei nerazzurri. Poi le avrebbe pure mostrate allo staff. Pazzesco. Sedici sedute di video, novanta minuti ciascuna: 1400 minuti e quindi una giornata, perché il totale è di 24 ore. Sei giorni pieni di appunti, di rewind e di taccuini che si susseguivano: il 3-5-2 sarà stato vivisezionato e smontato in tutte le sue lacune e punti fortissimi. Del resto, avrà fatto lo stesso Antonio Conte. Che si preannunci una partita bloccata da tatticismi estremi? Ma no, è solo naturale precauzione. Il campo esigerà spettacolo.