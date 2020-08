Pian piano ha scalato tutta la classifica dei trend topic. Come un gioco del destino, anche l'hashtag #Conte. Ecco, oggi sui social non si fa altro che parlare della finale di Europa League di ieri sera: l'Inter l'ha persa contro un grande Siviglia, ma ad attirare l'attenzione e ad aumentare la delusione nerazzurra ci hanno pensato le dichiarazioni di Antonio Conte. Che si chiama fuori dal progetto Inter, che parlerà con Zhang ma che riapre soprattutto una ferita già difficilmente ricomponibile dopo lo sfogo di Bergamo. Al suo posto? I media non hanno dubbi: ci sarà Massimiliano Allegri, già contattato da Marotta e ormai a bordocampo di San Siro, ultimi minuti di riscaldamento prima di rendere tutto ufficiale. Ancora una scelta in direzione... bianconera. Dopo cinque anni di Juventus, Allegri passa dall'altra parte. E non tutti gli interisti ne sono entusiasti.



