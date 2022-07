Intervenuto ai microfoni di DAZN, il neo portiere dell'Andréha parlato del prossimo campionato di Serie A facendo un accenno anche all'amico e connazionale Matthijs, la cui permanenza allaresta in dubbio. Ecco le sue dichiarazioni: "Credo sia un campionato competitivo, ma io dico sempre che la cosa più importante sia concentrarsi su di noi e non guardare gli altri perché io so che se stiamo bene possiamo vincere, per questo non penso ai nostri avversari. Sono amico di Ziyech e De Ligt, lui è un grande centrale. Però alla fine ognuno sceglie il suo percorso, non posso decidere io per loro, e anche se sapessi il loro futuro non lo direi in questo momento. Siamo tutti amici, quindi a prescindere da cosa decideranno auguro loro tanta fortuna".