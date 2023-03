Intervistato da Sport Mediaset, il portiere dell'Andrèha parlato dei prossimi impegni della squadra nerazzurra citando anche la Juve, che affronterà nella doppia semifinale di. Ecco il suo commento: "Bisogna giocare sempre senza paura, altrimenti è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro lae il. Bisogna allenarsi bene e sono convinto che, se lavoreremo bene, sarà un mese ricco di soddisfazioni".