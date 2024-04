Prosegue lo scontro legale tra Steven Zhang e China Construction Bank Asia, nell’ambito della sentenza del Tribunale di Hong Kong sui 320 milioni che il presidente dell’Inter non ha ancora ripagato all’istituto bancario. E' quanto riporta Calcio&Finanza, che spiega: "Nelle scorse settimane, la Corte d’Appello di Milano ha accolto il ricorso di CCBA, decidendo di riconoscere la sentenza di Hong Kong anche in Italia. In particolare, nella sentenza si legge che la quota che deve essere ripagata è pari a 255 milioni più interessi per 2,6 milioni fino al 2 agosto 2021 e poi interessi annui pari al 13% sui 255 milioni di cui sopra dal 3 agosto 2021 fino alla data del pagamento (circa 30 milioni annui), in base a quanto spiegato dal Tribunale di Hong Kong nella sentenza del luglio 2022 e passata in giudicato nel settembre 2022".Oggi, invece, "resta in piedi anche un altro procedimento avviato a Milano da China Construction Bank nei confronti di Zhang, ovverosia quello in cui viene". Oggi andrà in scena una nuova udienza al Tribunale Ordinario di Milano davanti al giudice Alima Zana: il procedimento, avviato nel 2022, sembra destinato a concludersi, ma non è da escludersi un nuovo rinvio