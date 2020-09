L'Inter considera Christian Eriksen e Marcelo Brozovic giocatori cedibili, per le esigenze tattiche di Antonio Conte e vuole N'Golo Kanté. Ma il Chelsea fa muro e la colpa è di Conte. Come scrive calciomercato.com, nel calciomercato non sempre uno più due fa due e questa vicenda ne è la più chiara dimostrazione, perché entrano in gioco ulteriori aspetti che stanno complicando non poco i piani dell'Inter. Su tutti, i pessimi rapporti tra la società inglese e Antonio Conte, un legame che ha portato in dote due titoli in altrettante stagioni (una Premier League e una FA Cup) ma anche tante problematiche relazionali e una causa in tribunale poi vinta dall'allenatore italiano. Secondo il Telegraph, nasce da questo il secco rifiuto opposto dai Blues.