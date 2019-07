Romelu Lukaku si avvicina ad ampie falcate all'Inter. L'attaccante belga vuole lasciare il Manchester United, anche se i Red Devils non intendono liberare il giocatore a meno di 80 milioni di euro. I nerazzurri hanno tentennato, ma, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e dal Mundo Deportivo, sarebbero disposti a spingersi fino ad 86 milioni di euro. Una cifra ragguardevole, che potrebbe convincere lo United a lasciar partire Lukaku. La Juventus resterebbe tagliata fuori dalla corsa per il belga, ma avrebbe l'occasione per fare un balzo in avanti per Mauro Icardi.