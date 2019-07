Non accenna a diminuire il pressing dell'Inter per Romelu Lukaku. L'attaccante belga è uno dei grandi nomi di questa sessione di mercato, data la sua volontà di salutare il Manchester United. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i nerazzurri avrebbero intenzione di spingersi fino ad 83 milioni di euro per convincere i Red Devils a cedere il proprio tesserato. La Juventus segue gli sviluppi della trattativa: anche i bianconeri sono interessati a Lukaku. E poi resta da capire se l'eventuale acquisto del belga possa incidere in qualche modo sulla sorte di Mauro Icardi, altro pallino della Vecchia Signora.