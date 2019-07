Alla ricerca di due centravanti. L'Inter è ancora alle prese con il mercato dei bomber, con non uno ma due attaccanti per rinforzare un reparto che vorrebbe privarsi di Mauro Icardi. Oltre a Lukaku per cui si è a colloquio con il Manchester United, c'è la trattativa per Dzeko, al momento in stallo. L'Inter, perciò, cerca nuove piste e, secondo Tuttosport, a Conte piace Fernando Llorente. Attaccante spagnolo, già allenato ai tempi della Juventus, era in scadenza di contratto a giugno con il Tottenham da cui si è svincolato a parametro zero.