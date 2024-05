Situazione in divenire per il futuro societario dell'Inter. Intanto fa discutere la scelta del fondo americano Oaktree di affidare la comunicazione per la vicenda Inter a Claudio Albanese, fino allo scorso 1 luglio direttore della comunicazione della Juventus, dove è rimasto per 13 anni come braccio destro di Andrea Agnelli. Albanese è sempre rimasto in contatto con Agnelli visto che, come riferisce Gazzetta.it, ha curato la comunicazione per la Superlega dopo la sentenza della corte di giustizia europea dello scorso dicembre.