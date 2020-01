Aspettando di capire cosa accadrà in via definitiva per Vidal, intanto, l'Inter ha manifestato le proprie serie intenzioni a Christian Eriksen. Come scrive Calciomercato.com, lo ha fatto con un confronto diretto a Milano, il suo agente Martin Schoots ha visto la dirigenza nerazzurra e registrato un'offerta di contratto importante valida per giugno a parametro zero ma anche con disponibilità ad essere anticipata a gennaio qualora arrivasse l'intesa con il Tottenham sul prezzo del cartellino. Lavori in corso, palla a Eriksen che si confronterà col suo agente e darà la propria risposta all'Inter che spinge tanto in una corsa con altri club ancora presenti e interessati, eccome. Il traguardo per il danese non è ancora tagliato ma l'Inter fa sul serio, il blitz di Schoots è stato registrato come positivo. Aspettando le risposte finali. E la Juve? Interessato ad Eriksen, il club bianconero continua a lavorare sottotraccia, anche se al momento non è tra le favorite.