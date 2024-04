L'Inter diha stabilito un nuovo record. Con il gol di Marcus Thuram contro il Cagliari nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i nerazzurri hanno segnato per quaranta partite di fila in Serie A, un traguardo storico per il club. L'ultima volta che l'Inter è rimasta a secco è stata un anno fa, durante l'Inter-Monza finito 0-1. Simone Inzaghi diventa così il terzo allenatore di una squadra che segna in 40 partite consecutive nella storia del massimo campionato italiano. I primi due allenatori di questa speciale classifica sono entrambi della, con 44 partite (tra ottobre 2016 e dicembre 2017), e Antonio Conte con 43 (tra febbraio 2013 e marzo 2014).