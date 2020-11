Se Christian Eriksen è ufficialmente un patrimonio che l'Inter non sfrutterà a causa delle difficoltà d'inserimento nel calcio italiano, o quantomeno nel sistema di Antonio Conte, c'è un altro giocatore nerazzurro che rischia di andare incontro a sorte simile: il terzino Achraf Hakimi. Queste le parole di Conte su Hakimi nella conferenza stampa pre-Gladbach: "Andate a rivedervi cosa ho detto all’inizio. Rimango fermo sulle mie posizioni. Ha potenzialità ma deve lavorare molto sulla fase difensiva. In Italia ci sono pressioni, aspettative e richieste più alte rispetto a Germania e Premier, soprattutto in squadre come l’Inter. È un ragazzo che ha buone potenzialità, ma deve lavorare sapendo che qui ci sono pressioni diverse".