Il mondo delle cryptovalute sta incredibilmente cambiando e molte di queste nuove "monete" stanno perdendo valore. Il caso di DigitalBits, la criptovaluta svuluppata da Zytara Labsm fondata da Al Brugio e oggi main sponsor di Inter e Roma, è emblematico anche perché proprio da casa nerazzurra segnalano problemi evidenti nei rapporti commerciali fra le due aziende. Inter e DigitalBits, che l'anno scorso era presente come sponsor di manica per il club e da quest'anno è diventato main sponsor sul petto delle maglie nerazzurre, hanno siglato lo scorso anno un accordo che prevede l'incasso per il club milanese di 85 milioni di dollari in 4 anni (5 milioni l'anno scorso, 25 quest'anno e i restanti premi a salire nelle prossime stagioni). L'accordo non prevede solo la comparsa del logo sulla maglia, ma anche il ruolo di global digital banking partner del club nerazzurro.MANCATI PAGAMENTI - Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore i problemi sono nati già alla fine della stagione 2021/22 quando sono iniziati i ritardi nei versamenti della prima tranche dei pagamenti. La rottura fra le parti si sta consumando a tal punto che il logo di DigitalBits è stato rimosso e oscurato sul sito web dell'Inter, da poco rinnovato. Un problema importante, che nei prossimi giorni le parti dovranno provare a risolvere.