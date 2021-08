Il governo cinese è pronto a imporre una nuova stretta sui ricchi del paese, un problema in più per la famiglia Zhang, che ha già perso la quota di maggioranza del gruppo Suning. Problemi economici che potrebbe ripercuotersi ulteriormente anche sull'Inter. Secondo quanto riporta l'Ansa, l'incontro tra i vertici del governo cinese ha puntato: "Sul ragionevole aggiustamento dei redditi eccessivi e sull'incoraggiamento a gruppi e imprese ad alto reddito per restituire di più nella società".