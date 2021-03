Non si arresta la catena di contagi all'interno dell'Inter. Motivo per cui l'Ats ha deciso di bloccare la squadra nerazzurra e reso impossibile la disuta del match contro il Sassuolo. Dall'ultimo giro di tamponi, infatti, è emersa una nuova positività nel gruppo squadra nerazzurro. Negativi, invece, tutti i calciatori. A scriverlo è il giornalista de La Repubblica Franco Vanni: "A seguito dell’analisi dei tamponi effettuati nella giornata di ieri tutti i calciatori sono risultati negativi. È emersa la positività di un componente del gruppo squadra. Su disposizione dell'Ats di Milano, Perisic, Brozovic, Eriksen, Lukaku, Skriniar, Radu e Hakimi potranno raggiungere le proprie nazionali con mezzi privati (auto o aereo). I nazionali italiani sono al momento alla Pinetina, in attesa di capire il da farsi".

AGGIUNGE SKY SPORT - I giocatori che potranno raggiungere le nazionali però avranno voli privati e dovranno seguire rigidi protocolli di sicurezza. Inoltre, l'Inter si aspetta che non giochino.