L'Inter non molla la presa per Romelu Lukaku. I nerazzurri insistono per l'attaccante belga del Manchester United nonostante una sensibile differenza tra richiesta ed offerta tra le due parti in causa. Il club italiano avrebbe proposto un prestito di 10 milioni con un riscatto obbligatorio fissato a 60 milioni. Lo riporta il portale belga HLN. La Juventus monitora la situazione: i bianconeri si erano fatti avanti per il giocatore nei giorni scorsi, intenzionati ad avere una prima punta in caso di addio di Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Qualora Lukaku dovesse andare all'Inter, i campioni d'Italia si potrebbero consolare con l'eventuale acquisto del cartellino di Mauro Icardi in rotta con i nerazzurri.