L'Inter continua ad insistere per strappare Edin Dzeko alla Roma. I giallorossi hanno deciso di lasciar partire il giocatore alle loro condizioni e dunque per una cifra piuttosto elevata. Per questo motivo, i nerazzurri avrebbero pensato ad una contropartita tecnica. Joao Miranda potrebbe essere girato alla Roma per sbloccare l'affare. Con Dzeko a Milano si velocizzerebbero i tempi della cessione di Mauro Icardi. In pole position per lui c'è la Juventus, seguita dal Napoli.