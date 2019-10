L'Inter ha dovuto fare a meno di Romelu Lukaku nella trasferta del Camp Nou contro il Barcellona, chiusasi con una sconfitta per 2-1. Il centravanti belga è però in ripresa verso il derby d'Italia di domenica sera a San Siro contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, le sensazioni in questo senso sono positive. Lukaku ha lavorato per due giorni in solitaria ad Appiano Gentile per smaltire l'infortunio e presentarsi dal primo minuto per la grande sfida contro i bianconeri.