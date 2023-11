Juan Cuadrado è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri, segnale che il colombiano sta meglio dopo i problemi al tendine che lo hanno condizionato in questo inizio di stagione. L'esterno dell'Inter punta quindi ad esserci contro la Juve; sarebbe il grande ex della serata. In ogni caso, ancora Simone Inzaghi non ha preso una decisione definitiva; aspetterà l'allenamento odierno per scegliere se portarlo a Torino e sfruttarlo in caso come cambio nel finale di gara.