Inter, notizie negative per Lautaro Martinez

L’Inter ha iniziato la preparazione in vista della sfida di ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona, in programma martedì prossimo a San Siro. Dopo il pirotecnico 3-3 dell’andata al Montjuïc, arrivano importanti aggiornamenti dall’infermeria nerazzurra.Le notizie non sono positive per Lautaro Martinez: l’attaccante argentino, uscito al termine del primo tempo per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, difficilmente riuscirà a recuperare in tempo. Gli esami strumentali previsti per domani chiariranno l’entità dell’infortunio, ma le sensazioni parlano di uno stop superiore alla settimana, come riporta Sky. Un’assenza pesante per Simone Inzaghi, che rischia di perdere uno dei suoi uomini chiave nel momento decisivo della stagione.

Più ottimismo invece per Benjamin Pavard. Il difensore francese, fuori dalla gara contro la Roma per una distorsione alla caviglia, sta mostrando segnali di miglioramento. Lo staff medico interista seguirà quotidianamente l’evoluzione delle sue condizioni, nella speranza di renderlo disponibile almeno per la panchina.