Il mercato dell'Inter procede a fuoco lento e, tra gli obiettivi che Marotta ha in mente di regalare a Conte, c'è anche un esterno affidabile per il suo 3-5-2. La priorità resta Valentino Lazaro dell'Hertha Berlino ma, come riporta Calciomercato.com, non è ancora tramontata l'idea che porta a Juan Cuadrado. Il colombiano della Juventus è da anni un pallino di Conte e, in mancanza di rinnovo del contratto in scadenza tra un anno, lascerà Torino in estate. Per cederlo, i bianconeri chiedono comunque una cifra superiore ai 20 milioni di euro.