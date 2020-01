Non solo Leonardo Spinazzola: l'Inter piazza un altro colpo per la fascia. Affare vicinissimo alla chiusura, infatti, per Ashley Young, esterno del Manchester United. Negli ultimi minuti, nerazzurri e Red Devils hanno trovato l'accordo su una base di un milione e mezzo di euro più bonus, indennizzo per un giocatore in scadenza di contratto a giugno.