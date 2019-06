L'Inter ha in pugno il sì di Romelu Lukaku. Come scrive Tuttosport, la dirigenza nerazzurra spinge per regalare ad Antonio Conte il pezzo pregiato di una campagna acquisti da 200 milioni di euro. Preso Sensi, gli obiettivi caldi sono Barella, Lazaro, Dzeko e appunto il centravanti belga del Manchester United. Ma questi investimenti dovranno essere controbilanciati dalle cessioni di tre big: Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Ivan Perisic.