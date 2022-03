Non solo Marcelo Brozovic. Anche Stefan De Vrij non partirà con la sua Nazionale per restare ad Appiano Gentile, con l'obiettivo di recuperare dall'infortunio (nel suo caso una distrazione al polpaccio sinistro) e mettersi a disposizione di Simone Inzaghi per il big match contro la Juve all'Allianz Stadium, in programma subito dopo la sosta. Lo fa sapere La Gazzetta dello Sport, sottolineando come il tecnico dell'Inter conti di ritrovare presto anche il centrocampista croato classe 1992, alle prese con un piccolo edema al polpaccio destro.