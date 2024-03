Mattiaavvocato di diritto sportivo nonché legale attraverso il suo studio fra le altre anche di Napoli e Bologna è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare del presunto caso di razzismo avvenuto durante Inter-Napoli e che ha visto protagonisti FrancescoCOSA RISCHIA ACERBI - "Se dovesse emergere un’offesa razziale, Acerbi rischierebbe almeno 10 giornate di stop ed un’ammenda tra i 10 ed i 20 mila euro".OCCHIO ALLE SANZIONI PER I COMPAGNI - "Altre sanzioni potrebbero arrivare anche ai suoi compagni di squadra che hanno visto e non hanno denunciato".FIGC - "La procedura della Figc è corretta, anche l’allontanamento del giocatore dalla Nazionale è conforme a quello che sta promuovendo la Federazione. Si parla di ipotesi":L'ARBITRO NON HA SENTITO - "Ovviamente la terna arbitrale non ha visto o sentito altrimenti ci sarebbe stato un intervento diretto in campo. La Figc ha posto su indicazione del Coni la lotta a qualsiasi discriminazione come diktat assoluto".