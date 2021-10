È quanto spiega l'Inter all’interno del bilancio al 30 giugno 2021, scrivendo:“Si segnala che, con riferimento alla partecipazione della Capogruppo al progetto di una nuova competizione calcistica paneuropea meglio nota come “Super League”, si segnala che la stessa è venuta meno per la mancata realizzazione delle condizioni necessarie alla sua effettuazione. Infatti, la partecipazione al progetto risultava subordinata all’ottenimento di un consenso da parte dei finanziatori del Gruppo di cui alla revolving credit facility. Tale consenso è stato negato.Poco dopo l’annuncio ufficiale, i sei club inglesi fondatori del progetto Superlega hanno annunciato l’intenzione di ritirarsi dal progetto e, di conseguenza, il 21 aprile 2021, anche l’Inter ha annunciato l’intenzione di ritirarsi.(confermato dalla stessa in data 7 maggio 2021), in base al quale – a fronte (i) della rinunzia a qualsiasi costituzione di o partecipazione a un progetto di competizione sportiva calcistica paneuropea;(e, per quanto di competenza della Capogruppo, proporzionalmente in funzione dell’incidenza del proprio fatturato realizzato nella stagione sportiva 2019/2020, rispetto al fatturato complessivo di tali 9 clubs, sempre con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020); (iii) della rinunzia al 5% dei ricavi da competizioni UEFA per la prima stagione di qualificazione, ma con efficacia non prima della stagione sportiva 2023/2024; (iv) della accettazione da parte della Capogruppo di sanzioni comprensive fra Euro 50 ed Euro 100 milioni, in caso di violazione degli impegni assunti (v) della partecipazione al progetto di riforma della UEFA – quest’ultima ha rinunziato ad assumere ulteriori iniziative sanzionatorie nei confronti della Capogruppo”.Ma non solo. L'Inter aggiunge: “e tali reclami potrebbero essere materiali e potrebbero influenzare in modo significativo la nostra attività, i risultati delle operazioni e il flusso di cassa”.