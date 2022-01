Ricorso dell'Inter in vista. Il club nerazzurro impugnerà la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in merito alla mancata disputa della sfida di campionato contro il Bologna dello scorso 6 gennaio, che dovrà essere giocata regolarmente, senza alcun ko a tavolino per i rossoblù. L'Inter prenderà dunque visione del fascicolo relativo alla gara, con l'intenzione di capire perchè il Giudice Sportivo abbia deciso in maniera diversa rispetto a Udinese-Salernitana e Juventus-Napoli dell'anno scorso.