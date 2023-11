L'Inter non andrà in ritiro prima di raggiungere Torino per il match contro la Juve. Simone Inzaghi ha spiegato in conferenza stampa la scelta presa: "Ho dei grandissimi giocatori, molto responsabili che hanno giocato tante partite di questa importanza. Per quanto riguarda il ritiro ho tanti giocatori che sono rientrati ieri, mi è sembrato giusto visto che la prossima settimana avremo tre partite in trasferta, di lasciare i giocatori con le famiglie".