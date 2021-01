2









Detto, fatto. La Federcalcio oggi ha approvato la facoltà di dilazionare gli stipendi dei giocatori a fine stagione trovando intese individuali con loro, e questo pomeriggio l'Inter ha stipulato l'accordo coi suoi tesserati: le mensilità arretrate di novembre e dicembre verranno saldate entro il 31 maggio. Un sospiro di sollievo per la società nerazzurra, che con le norme precedenti avrebbe rischiato penalizzazioni in classifica se non fosse riuscita a pagare i debiti coi propri giocatori. Gli effetti del coronavirus sull'economia, anche quella del pallone, sono ogni giorno sotto gli occhi di tutti.