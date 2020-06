Dunque la finale di Coppa Italia non sarà Juve-Inter: Antonio Conte non avrà l'occasione di provare a battere finalmente la sua ex squadra dopo le due batoste ricevute in campionato. I nerazzurri ieri sera sono stati eliminati dal Napoli in semifinale, e subito dopo l'1-1 del "San Paolo" molti tifosi bianconeri sui social hanno preso di mira i rivali di sempre a suon di meme. Del resto, sottolinea qualcuno, l’Inter si era lamentata per il calendario troppo fitto di impegni: problema eliminato, Lukaku e compagni avranno tutto il tempo di riposarsi in settimana. Non resta che concentrarsi sul campionato - Juve e Lazio permettendo - e sull’Europa League…