Duro pezzo di Repubblica su Juventus-Inter, match rinviato al 13 maggio (al più tardi) assieme ad altre 4 partite che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse in questa giornata: "Si può ben parlare di campionato falsato - scrive Maurizio Crosetti -. Ora ricomincia quasi da zero e senza certezze. Anche i tempi di questo zigzag sono piuttosto assurdi. Porte aperte, poi chiuse, poi socchiuse, la tivù criptata, forse la diretta in chiaro, no, non si può, le mediazioni, l'incontro tra Coni e ministro, il Consiglio dei ministri con spiraglio venerdì sera: si gioca? Si aprono le porte? Si lasciano sprangate? No che non si gioca, e l'abbiamo saputo all'ultimissimo momento".



SARRI - E poi ancora: "Magari è contento Sarri, reduce dalla scoppola di Lione, oppure no, forse un'eventuale vittoria contro gli storici nemici (non suoi, della Juve: lui mica è juventino) lo avrebbe rilanciato con più sicurezza, ma d'altro canto una nuova possibile caduta avrebbe potuto quasi togliergli la sedia da sotto il sedere".