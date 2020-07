3









Quattro in pagella. Giudizio quasi universale per Antonio Conte e la sua Inter. E la critica, per una volta, ci va giù pesante: "La squadra non risponde più al contismo, sembra rigettarlo", le parole di Gazzetta. E questa è davvero la sensazione che arriva dal campo. "Non è possibile buttarsi via così, senza rispetto per se stessi e per i propri tifosi", scrive ancora la Rosea. Il bicchiere, dunque, "è tutto vuoto" perché comunque Conte ci ha messo del suo: se da una parte Mihajlovic l'ha ribaltata con i cambi, il leccese quasi si è complicato la vita da solo. Anzi: senza 'quasi'. Nella gallery dedicata, le pagelle disastrose dell'ex Juve. Ora a un passo dallo scivolare al quarto posto.