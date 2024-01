Al termine della finale di Supercoppa tra Inter e Napoli, vinta 1-0 dai nerazzurri grazie al gol nel finale di Lautaro Martinez, Ivan Zazzaroni ha commentato così il match, parlando anche di arbitri: "Non avevo dubbi che vincesse, mi dispiace la dinamica. Io vorrei vedere una partita in cui gli arbitri non decidono e non incidono. Dopo il 60esimo Mazzarri ha dovuto cambiare tutta la squadra che era in grande difficoltà per l’espulsione di Simeone". Zazzaroni si riferisce all'espulsione di Simeone che ha fatto infuriare il Napoli e il suo allenatore, Mazzarri.