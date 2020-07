L'Inter vuole la Champions League e il secondo posto, Conte una vittoria per chiudere il discorso. Di fronte c'è il Napoli di Gattuso, già certo della qualificazione ai gironi di Europa League ma in campo per preparare al meglio il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona.



LE FORMAZIONI UFFICIALI​

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero, Lukkau, Sanchez.

Napoli: ​Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Insigne.​