In casa Inter continua a prendere forma l'era di Antonio Conte. I nerazzurri stanno lavorando per rinforzare la propria rosa. In uscita, secondo quanto affermato dal dirigente Beppe Marotta, ci sarebbe Radja Nainggolan. Il centrocampista belga dovrebbe essere ceduto per fare cassa. L'opzione più recente emersa in queste ultime ore è una partenza in direzione Manchester, sponda United. Al suo posto, Conte avrebbe chiesto espressamente Arturo Vidal, ex simbolo della Juventus.