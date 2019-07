Antonio Conte può ritrovare Arturo Vidal all'Inter. E' il clamoroso scenario descritto oggi da La Gazzetta dello Sport che, oltre al colpo Nicolò Barella dal Cagliari, avvicina il centrocampista del Barcellona ai nerazzurri. Lo scenario, però, sarebbe possibile soltanto in caso di cessione di Radja Nainggolan, magari al Jiangsu Suning in Cina. Nel caso in cui il belga decida di partire verso la "seconda" squadra della proprietà Suning, sarà all-in per portare Vidal a vestire la maglia dell'Inter.