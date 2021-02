A LaPresse e Sky Sport, Massimo Moratti ha parlato del Derby: "Per scaramanzia da tifoso è difficile dire qualsiasi cosa e preferisco non sbilanciarmi, ma se andasse bene domani la strada sarebbe in discesa". Subito dopo, il ricordo di Bellugi, scomparso quest'oggi: "Provo grande dolore, era un lottatore. Con il suo carattere era riuscito a superare qualcosa di veramente difficile come l’amputazione delle gambe. Sembrava uscito dal problema. Siamo veramente addolorati e dispiaciuti".