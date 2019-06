L’ex presidente dell’Inter Moratti ha parlato all’Ansa: “Oriali? Sono convinto che i ritorni siano i benvenuti. Soprattutto perché è una persona assolutamente legata all'Inter per storia, tradizione e carattere. Darà più senso alla società”.



CONTE - "Bene, buona scelta. Ora lo aspettiamo in azione”.



NUOVA SEDE - "Il cambio di sede è normale nella storia di un club, quando c'è una nuova gestione. E' normale che si cerchi uno spazio diverso dove trasferirsi. Credo poi che sia un chiaro segnale della loro ambizione. Hanno creato una sede grande, ampia, in una zona di grande rinnovamento”.