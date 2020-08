Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, parla a Radio Punto Nuovo del futuro in nerazzurro di Antonio Conte e non solo.



ARMONIA TRA CONTE E AMBIENTE - "Questo forse ha inciso un po' sulla stagione dell'Inter, soprattutto nei punti mancati.



SU CAVANI - "Branca me lo propose tempo addietro. Mancai un po' io, avevamo già tanti centravanti, ma sarebbe stato un grande acquisto.



SUL FUTURO DI CONTE - "Non è facile rispondere. C'è da sperare che resti, perché bisogna dare continuità ai buoni risultati visti quest'anno. Poi, non dovranno esserci ulteriori momenti di dubbio, altrimenti la prossima stagione sarebbe problematica.



SU Messi all'Inter - "Zhang è molto gentile nel raccontarmi tante cose, ma lo fa sempre con discrezione. Quest'anno sarebbe l'anno giusto per prenderlo, ma le cifre sarebbero talmente imponenti che occorrerebbero tante riflessioni. E' un sogno che accomuna tutta la società nerazzurra.



COME FINIRA' TRA CONTE E ZHANG - "Non saprei. Io credo che Zhang sia spinto a trattenerlo, anche le questioni economiche suggeriscono il buon senso. Conte dovrebbe rimanere, ma vediamo (ride ndr)".