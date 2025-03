Inter-Monza: tutti gli episodi controversi e le decisioni a favore dei nerazzurri

Getty Images



Zufferli, designato per Inter-Monza, è uno degli arbitri emergenti di Rocchi. Sebbene rigido nell'applicazione del regolamento e ben strutturato fisicamente, ha ancora alcune lacune da colmare. Dopo un inizio stagionale difficile in Roma-Empoli, si è ripreso diventando una garanzia. Ma come si è comportato a San Siro?Con il Monza, Zufferli ha arbitrato otto volte (2 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte). Con l'Inter, un solo precedente e un pareggio.Affiancato dagli assistenti Berti e Cipressa, con Gariglio al Var e Meraviglia all’Avar, Zufferli ha ammonito solo Izzo e l’allenatore Nesta. Recupero: 4’ PT, 5’ ST.Al 25’, Lautaro segna, ma il Var interviene segnalando un lieve rimpallo sul braccio destro: gol annullato con overrule. Decisione intransigente rispetto ad altri episodi simili, ma regolamento alla mano, corretta.Al 40’, contatto in area tra Izzo e Dumfries, con il nerazzurro che finisce a terra. L’arbitro lascia correre e il Var non interviene: un episodio che avrebbe potuto cambiare la gara.Sul 2-1 dell’Inter, nessun dubbio: Arnautovic è dietro la linea del pallone, nessun fallo. Al 2-2, il contrasto di Francesco su Zeroli viene giudicato regolare, e le proteste del Monza portano al giallo per Nesta.Il gol vittoria dell’Inter arriva grazie alla tecnologia: la deviazione di Kyriakopoulos supera di poco la linea di porta. Tuttavia, le proteste del Monza per un presunto fallo di Lautaro Martinez vengono ignorate.Calvarese analizza il gol annullato a Lautaro: “Tocco involontario ma immediato, dunque da annullare”. Sul contatto Izzo-Dumfries: “Corpo a corpo, nessun fallo”. Interpretazione che lascia spazio a discussioni, dato che episodi simili sono stati sanzionati con rigori in altre gare.Marelli ribadisce che il tocco di mano di Lautaro rientra nei casi da annullare. Sul contatto in area tra Izzo e Dumfries, spiega che entrambi trattengono la maglia, dunque nessun rigore. Tuttavia, in situazioni analoghe, il Var è spesso intervenuto per assegnare penalty.Infine, sul gol decisivo: “Le proteste del Monza per una spinta di Lautaro su Kyriakopoulos non trovano riscontro. Semplice contrasto”. Decisione favorevole all’Inter, nonostante i dubbi sollevati dai brianzoli.