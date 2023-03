Henrikhè intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la sfida di Champions League contro il Porto, gettando uno sguardo anche al derby d'Italia di domenica contro la. Ecco le sue parole: "Voglio fare i complimenti ai miei compagni, abbiamo lottato e sofferto insieme da squadra. Non era facile, era un campo difficile ma abbiamo meritato di passare. Difensivamente abbiamo fatto una grande gara, in avanti potevamo fare di più ma c'era un po' di stanchezza. Abbiamo giocato con consapevolezza e abbiamo avuto il risultato che volevamo. Quando giochiamo l'uno per l'altro arriva il risultato. Juve? Ora abbiamo tempo per recuperare. Stasera festeggiamo, ma da domani pensiamo alla Juve: vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi".