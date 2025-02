Inter, Mkhitaryan: 'Siamo stati ingiocabili nel primo tempo'

Getty Images

Henrikha parlato così in conferenza stampa.SCONFITTA - "Ci fa male, creando occasioni nel primo tempo, non le abbiamo sfruttate, abbiamo perso il secondo tempo e all'intervallo siamo entrati male. Il calcio è così. L'aspetto mentale? Una cosa difficile da rispondere, pure noi sappiamo cosa sta succedendo. Vincevamo tutte le partite, ma facciamo fatica contro le grandi squadre. Lavoriamo tanto per migliorare, imparare, per vincere le gare che ci aspetteranno".INGIOCABILI - "Lo diresti di nuovo? Lo riuserò sempre, ho tanta fiducia nei miei compagni, per come giochiamo. Tutti diranno che stai parlando in maniera grande, ma anche nel primo tempo siamo stati ingiocabili, abbiamo creato tantissimo, potevano segnare 2-3 gol. Abbiamo pagato nella ripresa. Era la cosa che ci mancava per sbloccare la partita e non ci siamo riusciti".

RISULTATO SODDISFACENTE - "Obiettivo? Non cambia mai. Neanche durante la stagione, è sempre lottare per lo scudetto per vincere trofei. Non è che abbiamo perso una partita e allora non siamo favoriti. Prendiamo la responsabilità, lavorare di più, vincere, in quel senso lì vedremo se abbiamo raggiunto i nostri obiettivi".TENSIONE IN MENO - "Non credo che il risultato del Napoli abbia influito. Non seguo gli avversari, focalizzati sul nostro gioco, non siamo stati lucidi per 90', ma solo i primi 45' e un pezzo di secondo tempo, non abbastanza per vincere. Dobbiamo migliorare, imparare, lavorare di più e credere che possiamo fare di più per vincere".