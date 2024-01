Intervenuto in conferenza stampa direttamente dall'Arabia, il centrocampista dell'Henrikhha parlato dellae del possibile problema in chiave scudetto legato al rinvio di una partita di campionato - quella contro l'Atalanta - della squadra nerazzurra, che il 4 febbraio affronterà laa San Siro. Ecco il suo pensiero: "È la prima volta che gioco con questo tipo di format, 4 squadre in Supercoppa Italiana, ma è interessante. Faremo il massimo per andare in finale e provare a vincere. Partita da recuperare? Non avevamo mai avuto questo problema, la cosa più importante è vincere domani, con un atteggiamento positivo per le prossime partite. Non è facile, ma cercheremo di fare del nostro meglio".