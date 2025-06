Inter, Mkhitaryan: 'Ingiocabili? Lo direi di nuovo, se qualcuno mi prende in giro...'

Getty Images

ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha affrontato diversi argomenti ed è anche tornato su alcune dichiarazioni che avevano fatto discutere: "Dico quello che penso, senza cercare di piacere a qualcuno, che siano i compagni, i tifosi, chiunque. Quando a parlare sono gli altri, ascolto. Se apro bocca, e non lo faccio spesso, è per il bene della squadra. L’importante è non nascondersi, essere chiari, diretti. Solo così ci si aiuta a vicenda".L'armeno in particolare qualche mese fa aveva definito l'Inter come ingiocabile. Mkhitaryan è tornato sull'argomento specificando: "Non ho detto che siamo ingiocabili sempre, ma che lo siamo stati in alcune partite, per l’atteggiamento che abbiamo messo in campo. Certo che lo direi di nuovo, lo penso. Se poi qualcuno mi prende in giro, non me ne frega niente".

"Ci siamo salutati in privato. Ho evitato di fare post sui social. Ha preso una decisione, l’abbiamo accettata. Capitolo chiuso, se ne apre un altro".