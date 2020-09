Ieri doveva essere il giorno di Arturo Vidal all'Inter. Eppure il cileno non è volato a Milano, nonostante le insistenti voci dall'Italia e dalla Spagna. Come scrive Calciomercato.com, "in realtà, Arturo non era atteso ieri e non ha mai avuto il via libera dall'Inter a viaggiare. Questo perché un diktat di Suning è molto chiaro: la dirigenza vuole confermare a Zhang che la linea verrà seguita, deve andare via un giocatore prima di prendere Vidal ufficialmente. Quel giocatore da giorni è stato individuato in Diego Godin, in contatto costante tra i suoi avvocati e il Cagliari per sbloccare un'altra operazione delicata sulle cifre che l'Inter dovrebbe comunque parzialmente garantire all'uruguaiano per il trasferimento a zero in Sardegna".