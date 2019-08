L'Inter studia il colpo Milinkovic-Savic. Come si legge su Calciomercato.com, il serbo della Lazio sarebbe il giocatore designato da Marotta per colmare il gap con la Juventus. L'assalto al forte bianconero è l'obiettivo conclamato della stagione nerazzurra che, non per caso, ha preso prima Conte e poi Lukaku, sfidando sempre i bianconeri prima negli affetti, poi sul mercato. E il caso di Milinkovic, rinnoverebbe questa doppia sfida, che poi, in sostanza, resta una sola giocata su due piani diversi. Ora sul mercato, dal 2 settembre unicamente sul campo.



DISTANZA - La strada che ha preso l'Inter procede quindi dritta verso i 21 punti di distanza che separano i nerazzurri dalla Juventus. Sono numeri vecchi, della scorsa stagione appena, ma se non altro definitivamente storia: sono però il tarlo che ha picchiato più di una volta nelle strategie nerazzurre. La Juve è sempre accanto alle scelte dell'Inter e, anche lo stesso Milinkovic, ne è dimostrazione. Corteggiato a giugno dai bianconeri, non è da escludere che possa essere ancora nei radar di Paratici, sebbene il mercato della Juve viva una fase di stallo. Specialmente, nelle future sessioni, qualora non fosse questa quella determinante per il futuro del serbo.



RINCORSA - L'Inter ha quindi preso la rincorsa e Milinkovic potrebbe essere l'ultimo trampolino prima del salto. Le leve lunghe e la qualità tecnica - associata poi a quel fisico - hanno spesso fatto pensare a Milinkovic come il potenziale erede di Pogba: per questo ci ha pensato la Juventus, ma anche per questo ci ha pensato a suo tempo (era solo che l'8 agosto scorso) il Manchester United. Un'arma in più che fa gola quindi a Marotta, ma che non può non ingolosire anche Paratici: anche se le idee dei due hanno spesso coinciso in questo mese, il tasso qualitativo di Milinkovic non può permettere esitazioni sul mercato. Perché è il tipo di giocatore che può spostare gli equilibri, equilibri che nella testa dell'Inter vogliono essere immediatamente sovvertiti.