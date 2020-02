Il derby di Milano entra nel vivo, a pochi minuti dal fischio d'inizio. Per i nerazzurri, sarà una partita ancor più speciale, se vogliono recuperare i punti persi per strada dalla Juventus a Verona e rimettersi alle spalle la Lazio vincente a Parma. Conte tiene fuori Eriksen per questa sfida, mentre Pioli non può rinunciare ad Ibrahimovic; la rinascita del Milan, ancora lontana dal dirsi completa, passa però dai suoi piedi e si è visto che i risultati scarseggiano quando non c'è lo svedese. Fischio d'inizio, quindi, programmato alle 20.45: qui su IlBianconero.com si potrà seguire il live minuto per minuto della partita.